تشكيل فلسطين - وسام أبو علي وياسر حمد أساسيان أمام كوريا الجنوبية.. وفرج بديلا

يقود وسام أبو علي هجوم منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في الجولة الافتتاحية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يبدأ ياسر حمد لاعب الزمالك والمصري السابق في التشكيل الأساسي.

ويحل منتخب فلسطين ضيفا على كوريا الجنوبية بالجولة الافتتاحية للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء عمر فرج مهاجم الزمالك المنتظر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق وصول البطاقة الدولية لعمر فرج إلى الزمالك وانتظامه بالفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

كما يجلس على مقاعد البدلاء موسى فيراوي ظهير البنك الأهلي.

ويقع منتخب فلسطين في المجموعة الثانية التي تضم كل من كوريا الجنوبية وعمان والأردن والعراق والكويت.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

بينما صاحبا المركزين الثالث والرابع يلعبان في المرحلة الرابعة وهي الملحق.