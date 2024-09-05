مودريتش يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو

تحدث لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا عن مواجهة زميله القديم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب كرواتيا ضيفا على البرتغال ضمن دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس.

وقال مودريتش في تصريحات لشبكة beIN sports: "سيكون من الرائع رؤية كريستيانو رونالدو مرة أخرى، إنه أمر ممتع دائما".

وأضاف "أنا سعيد باستمراره مع البرتغال، بسبب كل ما فعله وما يعنيه لهم".

وتابع "رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البرتغال، إن لم يكن أعظم لاعب بالفعل".

وأتم قائد ريال مدريد الحالي "سيكون من دواعي سروري اللعب ضد كريستيانو رونالدو".

وتزامل مودريتش ورونالدو في صفوف ريال مدريد من 2012 إلى 2018.

قبل أن يرحل رونالدو في صيف 2018.

فيما استمر مودريتش في صفوف الملكي حتى ارتدى شارة القيادة هذا الموسم.

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