حمد إبراهيم: نرجو تحري الدقة بشأن حالة إيهاب جلال الصحية.. وقرار من الأطباء

طالب حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي من وسائل الإعلام والجميع تحري الدقة بشأن أخبار حالة إيهاب جلال الصحية.

ونفى حمد إبراهيم ما نُشر عن تدهور الحالة الصحية للمدير الفني للإسماعيلي.

وقال حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ندعو الله أن يتم شفاء إيهاب جلال، الأمور تسير بشكل طبيعي".

وشدد "نرجو من الجميع تحري الدقة، إيهاب جلال لديه أسرة تتأثر بما ينشر ووالدته كانت في حالة سيئة بعد أنباء تدهور حالته وهو خبر غير صحيح".

وكشف حمد إبراهيم "إيهاب جلال تعرض لجلطة في البداية ولكن تعامل الأطباء معها بشكل جيد".

واختتم تصريحاته "غير صحيح دخول إيهاب جلال في غيبوبة، لكن الأطباء من جعلوه نائما طوال اليوم خوفا من أي إجهاد لإراحة المخ تماما، وخلال ثلاثة أيام سيتم تقييم الحالة".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية يوم أمس الأحد نقل على أثرها للمستشفى.

ويهيب نادي الإسماعيلي بالتوقف عن نشر أي تفاصيل طبية أو شائعات حول حالة المدرب الصحية مراعاة للحالة النفسية للأسرة.

وأشار الإسماعيلي في بيان رسمي إلى أن النادي سيوافي المتابعين تباعا بتطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال.

الإسماعيلي اختتم منافسات الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز 14 برصيد 33 نقطة.

فيما وصل الدراويش إلى نصف نهائي كأس مصر وخسر أمام زد بهدف دون رد.