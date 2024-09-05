وكيل عبد الحميد صابيري يحسم الجدل حول العرض المصري

أوضح أمين ساكمان وكيل عبد الحميد صابيري حقيقة وجود مفاوضات مع فريق مصري.

وكشفت تقارير إيطالية وجود مفاوضات بين فريق مصري لم تتحدد هويته والدولي المغربي لضمه في الصيف الجاري.

وقال وكيل عبد الحميد صابيري لـ "هسبورت" المغربية: "الأخبار غير صحيحة أبدا، ليس هناك أي مفاوضات مع ناد من الدوري المصري".

وشدد "قرأت ذلك باستغراب، اللاعب يُركز على فريقه الحالي، والمستقبل نناقشه بهدوء، عبد الحميد لاعب محترف، ويعرف كيف يُدبر الأمور".

وانتقل صابيري إلى فيورنتينا من سامبدوريا في يناير 2023.

وخرج صابيري إلى الفيحاء السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويلعب الدولي المغربي صاحب الـ 27 عاما في مركز صناعة اللعب بجانب الجناح الأيسر.

وخاض صابيري 11 مباراة بقميص منتخب المغرب منذ سبتمبر 2022.

وكان ضمن قائمة الفريق الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب صابيري 23 مباراة مع نادي الفيحاء السعودي الموسم الماضي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع مثلهم.

بينما لم يلعب أي مباراة بقميص نادي فيورنتينا إذ خرج إعارة مرتين الأولى لسامبدوريا والأخرى مع الفيحاء السعودي.