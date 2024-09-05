خوسيلو: مبابي مثل زجاجة الكاتشب

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

وصف خوسيلو مهاجم الغرافة القطري الحالي وريال مدريد السابق كيليان مبابي لاعب الملكي الجديد بـ "زجاجة الكاتشب".

ويتواجد خوسيلو في قائمة إسبانيا لتعويض إصابة ألفارو موراتا استعدادا للمشاركة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وقال خوسيلو للصحفيين عن مبابي: "أعلم ريال مدريد، وأعرف حالة مبابي، وبالنسبة لي لا توجد شكوك، مبابي مثل زجاجة الكاتشب، في البداية تعصرها ولا يخرج منها شيئا، ثم بعد ذلك يخرج الكاتشب مرة واحدة، بالفعل سجل هدفين ضد ريال بيتيس وسيواصل التسجيل، مبابي سيصنع التاريخ مع ريال مدريد، هو وكل شخص حوله".

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وتحدث أيضا عن الموسم الماضي الذي ارتدى فيه قميص ريال مدريد ومنتخب إسبانيا قائلا: "فزنا بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال والسوبر الإسباني، وكذلك لقب دوري الأمم الأوروبية وبطولة أوروبا مع المنتخب، بالنسبة لي هذا شيء رائع، خسرت فقط مباراتين طيلة العام، ما حدث في ريال مدريد كان مذهلا، بالنسبة لي كانت مرحلة لا تُنسى".

وسيلتقي منتخب إسبانيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر مع صربيا وسويسرا.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على صربيا مساء اليوم الخميس في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

المهاجم البالغ 34 عاما انضم لصفوف ريال مدريد الموسم الماضي معارا من إسبانيول.

وخاض 49 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 3 وتوج بـ 3 ألقاب مع الملكي.

كما ساهم عبر المشاركة كبديل في حصد إسبانيا للقب يورو 2024 للمرة الثالثة في تاريخها.

وانضم خوسيلو هذا الموسم لصفوف الغرافة القطري وخلال 4 مباريات بقميص الفريق حتى الآن صنع هدفا وحيدا.

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