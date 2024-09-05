الألماني السابع بقميص الذئاب.. روما يضم ماتس هوميلز

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

ماتس هوميلز - روما

أعلن نادي روما الإيطالي ضم المدافع الألماني ماتس هوميلز في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ماتس هوملز

النادي : لاعب حر

روما

ويواصل الذئاب تدعيم الدفاع بعد ضم الإسباني ماريو هيرموسو عقب انتهاء تعاقده مع أتليتكو مدريد.

وارتبط اسم المدافع الألماني المخضرم بالانتقال لصفوف فرق ميلان وبولونيا وريال مدريد وريال سوسيداد من قبل خلال الصيف الماضي.

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وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن روما ضم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لمدة موسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وسيكون المدافع المخضرم سابع ألماني يرتدي قميص الجيالوروسي.

ووصل هوملز رفقة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.

وتوج هوميلز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم في عام 2014 بالبرازيل.

وضم روما في الصيف الحالي كل من أرتيم دوفبيك وماتيس سولي وإنزو لو في وأنخيلينيو وصامويل داهل وسعود عبد الحميد وماثيو ريان ومانو كوني وأليكسيس ساليميكيرس وماريو هيرموسو وماتس هوميلز.

ولم تحقق كتيبة دانييلي دي روسي أي فوز منذ انطلاق الدوري الإيطالي إذ تعادل في مباراتين وخسر واحدة في أول 3 جولات.

ماتس هوميلز روما الدوري الإيطالي
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