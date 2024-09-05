مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 01:32

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - مران منتخب مصر

كشف مصدر منتخب مصر تفاصيل إصابة إمام عاشور والموعد المقترح لعودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وأعلن منتخب مصر إعفاء إمام عاشور من المعسكر بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

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وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إصابة إمام عاشور ليست خطيرة لكنه سيحتاج للتأهيل لمدة تصل لـ 5 أيام".

وتابع "بعد تأهيل عاشور يمكنه العودة للتدريبات بشكل طبيعي وذلك بعد شعوره بآلام في الركبة خلال مران المنتخب".

واختتم المصدر تصريحاته "تم استبعاد اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة وبسبب صعوبة لحاقه بمباراتي المنتخب تم تفضيل عودته للتأهيل مع الأهلي".

وواصل منتخب مصر تدريباته مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن استعداداته لمواجهة كاب فيردي في العاشرة من مساء الجمعة بالجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك في مران المنتخب 26 لاعبا بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن عدم التواجد بالمعسكر الحالي.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو اليوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

اختر التشكيل المناسب لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

منتخب مصر الأهلي إمام عاشور
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