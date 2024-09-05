الجهاز الفني لـ منتخب مصر يعلن قبول اعتذار عبد المنعم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في بيان رسمي لاتحاد الكرة، قبول اعتذار محمد عبد المنعم مدافع نيس عن عدم الحضور للمعسكر الحالي.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه إرسال عبد المنعم طلب قبول اعتذاره عن عدم الحضور لمعسكر المنتخب الحالي لرغبته في التواجد مع ناديه الجديد والمنتقل إليه منذ أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نادي نيس الفرنسي قام بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم عبد المنعم اليوم بسبب موعد الأجندة الدولية خاصة وأن اللاعب تم استدعائه للمنتخب مع المحترفين".

"وأكد النادي في خطابه لاتحاد الكرة أن اللاعب سينضم للمنتخب وأن إقامة المؤتمر في ذلك التوقيت يعد مخالفة للوائح".

"اللاعب أرسل خطاب رسمي اليوم للمنتخب واتحاد الكرة يطلب فيه قبول اعتذاره لرغبته التواجد مع ناديه المنتقل إليه منذ عدة أيام للاستعداد معهم والدخول في قائمة الفريق".

"قرر جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على الرغم من المحاولات العديدة من قبل الجهاز لضم اللاعب نظرا لأهميته في المباراتين، قبول اعتذار اللاعب عن عدم الحضور ورغبته الاستمرار في تلك الفترة مع ناديه المنضم إليه مؤخرا وحفاظا على مسيرته الاحترافية والعلاقات الجيدة مع النادي".

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو اليوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

وأشارت تقارير فرنسية إلى احتمالية سفر عبد المنعم مساء اليوم الأربعاء للحاق بمعسكر المنتخب وهو ما لم يحدث.

وكان منتخب مصر قد خاطب الأهلي من أجل ضم محمد عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

لكن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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