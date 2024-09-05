اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة مصر CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش 2024 بتفوق مصري.

وحسم ثلاثة مصريين آخرين تأهلهم إلى نصف النهائي ليصبح عدد المصريين ستة من أصل ثمانية لاعبين.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك في البطولة 125 لاعبا ولاعبة من 25 دولة مختلفة.

وحسم كل من نوران جوهر وندى عباس ومصطفى عسل تأهلهم إلى نصف النهائي.

وتغلبت نوران جوهر على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما على مستوى الرجال تأهل مصطفى عسل بعد التغلب على محمد الشوربجي الذي لم يستكمل المباراة في الشوط الثاني.

وكان الإنجليزي مروان الشوربجي قد أقصى النيوزلاندي بول كول من ربع النهائي.

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة يحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

بينما هانيا الحمامي تحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

وتقام منافسات نصف النهائي اليوم الخميس في المواعيد التالية:

نور الشربيني × هانيا الحمامي (7 مساء)

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس (7:45 مساء)

نوران جوهر × ندى عباس (8:30 مساء)

مصطفى عسل × مروان الشوربجي (9:15 مساء)