خبر في الجول - الشرطة العراقي يطلب ضم حسام حسن

يرغب نادي الشرطة العراقي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال هذا الصيف.

الشرطة هو حامل لقبي الكأس والدوري العراقي، وتوج بهما تحت قيادة مؤمن سليمان قبل أن يرحل عن تدريبه مع بداية الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشرطة العراقي أرسل خطابا رسميا طلب خلاله استعارة حسام حسن.

واستفسر نادي الشرطة في خطابه عن مطالب سموحة للتخلي عن خدمات هداف الفريق السكندري.

ويرغب الشرطة في الحصول على خدمات حسام حسن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وينتظر حامل لقب الدوري العراقي رد نادي سموحة على طلب ضم اللاعب.

وسبق لحسام حسن خوض تجربة خارجية مع نادي أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

ولعب حسام حسن لمدة موسم ونصف بقميص الأهلي قبل أن يعود لسموحة من جديد في شهر يناير 2023 على سبيل الإعارة.

وتحولت إعارة حسام حسن من الأهلي إلى سموحة لبيع نهائي مع بداية الموسم المنصرم.

المهاجم صاحب الـ 30 عاما شارك في 40 مباراة بقميص الأهلي وخلالها سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ومع سموحة خاض حسام حسن مع سموحة بشكل عام 212 مباراة وسجل 70 هدفا وصنع 16 آخرين.

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