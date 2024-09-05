خبر في الجول - الشرطة العراقي يطلب ضم حسام حسن

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 00:16

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

يرغب نادي الشرطة العراقي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال هذا الصيف.

الشرطة هو حامل لقبي الكأس والدوري العراقي، وتوج بهما تحت قيادة مؤمن سليمان قبل أن يرحل عن تدريبه مع بداية الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشرطة العراقي أرسل خطابا رسميا طلب خلاله استعارة حسام حسن.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني خبر في الجول - سيراميكا يجدد عقد كوكو 3 سنوات خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو

واستفسر نادي الشرطة في خطابه عن مطالب سموحة للتخلي عن خدمات هداف الفريق السكندري.

ويرغب الشرطة في الحصول على خدمات حسام حسن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وينتظر حامل لقب الدوري العراقي رد نادي سموحة على طلب ضم اللاعب.

وسبق لحسام حسن خوض تجربة خارجية مع نادي أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

ولعب حسام حسن لمدة موسم ونصف بقميص الأهلي قبل أن يعود لسموحة من جديد في شهر يناير 2023 على سبيل الإعارة.

وتحولت إعارة حسام حسن من الأهلي إلى سموحة لبيع نهائي مع بداية الموسم المنصرم.

المهاجم صاحب الـ 30 عاما شارك في 40 مباراة بقميص الأهلي وخلالها سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ومع سموحة خاض حسام حسن مع سموحة بشكل عام 212 مباراة وسجل 70 هدفا وصنع 16 آخرين.

حسام حسن الشرطة العراقي سموحة ميركاتو
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل إصابة يوسف أيمن بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 38 دقيقة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - استبعاد إمام عاشور بسبب آلام في الركبة 55 دقيقة | منتخب مصر
الجهاز الفني لـ منتخب مصر يعلن قبول اعتذار عبد المنعم ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف تفاصيل إصابة يوسف أيمن ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - الشرطة العراقي يطلب ضم حسام حسن ساعة | الدوري المصري
بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا ساعة | الدوري المصري
أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس