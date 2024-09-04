خبر في الجول - عبد المنعم يعتذر عن عدم اللحاق بمعسكر المنتخب.. وخطوة من الجهاز الفني

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 23:32

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - نيس

خاطب محمد عبد المنعم مدافع نيس اتحاد الكرة ومنتخب مصر للاعتذار عن عدم اللحاق بالمعسكر الجاري.

وكان هناك غموض حول لحاق عبد المنعم بمعسكر منتخب مصر بسبب تواجده مع فريق نيس الفرنسي.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن عبد المنعم قد خاطب اتحاد الكرة واعتذر عن عدم قدرته على اللحاق بالمعسكر الحالي.

بينما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إرجاء الأمر حتى نهاية المعسكر ثم اتخاذ القرار المناسب.

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو اليوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

وأشارت تقارير فرنسية إلى احتمالية سفر عبد المنعم مساء اليوم الأربعاء للحاق بمعسكر المنتخب وهو ما لم يحدث.

وكان منتخب مصر قد خاطب الأهلي من أجل ضم محمد عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

لكن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

اختر التشكيل المناسب لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

محمد عبد المنعم نيس منتخب مصر
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