هاني سعيد: لاعبون كبار يرغبون في الانضمام إلى بيراميدز

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

كشف هاني سعيد مدير الكرة في بيراميدز عن رغبة لاعبين كبار في أندية جماهيرية في الانضمام لصفوف ناديه لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وتحدث هاني سعيد لقناة "أبو ظبي الرياضية 2" عن الفوز بكأس مصر قائلا: "الفوز بالبطولة يعطينا ثقة كبرى، في خمس سنوات وصلنا نهائي كأس مصر مرتين والكونفدرالية مرة ولكننا لم نفز بهما".

وواصل "وعلى الرغم من أن الكثيرين في مصر لا يعرفون سبب فوز بيراميدز ببطولة لكنني أرى كل ما تحقق في تلك السنوات والوصول لنهائيات كثيرة نجاح كبير".

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وبسؤاله هل كان سيلعب في بيراميدز لو تواجد النادي وقتما كان لاعبا أجاب "الموقف حدث معي ورحلت من الزمالك وانتقلت للعب في مصر للمقاصة، هناك عدة عوامل للاعب كرة تحدد ما تريد أن تفعله".

وعن انتقال اللاعبين إلى بيراميدز قال: "اللاعبون دائما يتحدثون مع بعضهم البعض وهذا يصنع الفارق ويساهم في إقناع اللاعبين بالانضمام لنا لأنه لن يركز في أي شيء عدا كرة القدم".

وأكمل "هناك لاعبين كبار وفي أندية جماهيرية كبيرة جدا ولو أفصحنا عن الأسماء لن يصدقها الجمهور لكنهم يطلبون الانضمام إلى بيراميدز".

وأردف "نتمنى أن يكون لقب كأس مصر كسر لعنة خسارتنا للنهائيات وأن تكون بداية الفوز بالبطولات".

وأتم هاني سعيد حديثه "أرى أننا نستطيع الوصول بعيدا في دوري أبطال إفريقيا ومع بعض التوفيق نستطيع الذهاب بعيدا فيها".

بيراميدز هاني سعيد
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