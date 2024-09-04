دودو الجباس: هذا ما قاله مدرب بيراميدز وساهم في الفوز بالكأس

كشف دودو الجباس لاعب بيراميدز ما قاله كرونوسلاف يورشيتش مدرب الفريق وساهم في التتويج بكأس مصر في ختام موسم 2023-2024.

محمد الجباس النادي : بيراميدز بيراميدز

وتوج بيراميدز بكأس مصر عقب الفوز على زد في النهائي بهدف دون رد في ملعب برج العرب.

وتحدث دودو الجباس لقناة "أبو ظبي الرياضية 2" متحدثا عن صعوبة الفوز على المصري في نصف النهائي قائلا: "في أي مكان مباريات الكأس تكون أصعب من الدوري فأي شيء يمكن أن يحدث فيها".

وتابع "مباريات كأس مصر أقيمت في نهاية الدوري وكان الكل يعاني من إرهاق ومباراة المصري كان بها الكثير من التحديات النفسية".

وكان بيراميدز فاز على المصري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعما قاله مدرب الفريق قال: "منذ أول يوم للمدرب كرونوسلاف يورشيتش وهو يعمل على الفوز ببطولة وكان يقول لنا أنتم تستحقون الفوز ببطولة وكنا نعمل جميعا من أجل مصلحة الفريق وهذا ساعدنا على الفوز باللقب في النهاية".

وعن الموسم الماضي قال الجباس: "أشعر أننا قصرنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي".

وكان بيراميدز ودع دوري الأبطال من دور المجموعات.

وتحدث ممدوح عيد المدير الرياضي لبيراميدز قائلا: "الفوز بكأس مصر يحملنا مسؤولية التطور أكثر للفوز بالبطولات المقبلة، التعاون القوي بين مصر والإمارات يثري كافة المجالات وخاصة في كرة القدم وهذه تجربة ناجحة، محظوظون بكوننا أول من استفاد من النتائج ومن حصد ثمار التجربة".

وأكمل متحدثا عن الصفقات المقبلة "نسعى دائما كي يكون فريقنا متكامل وهناك توافق بين جميع الخطوط كي لا نواجه صعوبات على مدار الموسم ولكنا لا نتحدث عن الصفقات سوى في الإعلان الرسمي".

وعن المنافسة مع الأهلي والزمالك قال: "الأهلي والزمالك ناديان كبار جدا ويملكان تاريخ لأكثر من 100 سنة والتواجد في منافسة معهما شيء كبير لنا وهو تحدي لنا كذلك".