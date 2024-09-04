ممر شرفي من منتخب مصر لأبطال أولمبياد باريس بحضور وزير الرياضة

أقام لاعبو منتخب مصر ممرا شرفيا لأبطال أولمبياد باريس بحضور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتواجد الثلاثي المتوجد بالميداليات الأولمبية وهم أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة فضية رفع الأثقال ومحمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف.

كما تواجد الثنائي محمد جبر لاعب المصارعة الرومانية وصاحب المركز الخامس في الأولمبياد، ومحمد ماهر لاعب سلاح الشيش.

وشهد تكريم أبطال الأولمبياد على هامش مران منتخب مصر، تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأهدى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، أبطال الأولمبياد قميصه الخاص.

بينما أهدى محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية، محمد صلاح القناع الخاص برياضة السلاح والسيف الخاص به.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.