خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو

دخل غزل المحلة في منافسة مع سموحة لضم مدافع نادي فاركو.

ويرغب سموحة وغزل المحلة في ضم أحمد عوض مدافع فاركو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فاركو تلقى عرضا من نادي غزل المحلة و أخر من نادي سموحة، من أجل الحصول على خدمات أحمد عوض.

ومن المقرر أن يحسم فاركو مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ المدافع أحمد عوض من العمر 28 عاما.

عوض يلعب في صفوف فاركو منذ صيف 2017 قادما من دمنهور.

ولعب عوض 50 مباراة بقميص نادي فاركو وسجل هدفا وحيدا.

غزل المحلة الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك تعاقد مؤخرا مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان.

ويواصل غزل المحلة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يرغب في التعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وينتظر غزل المحلة تحديد الزمالك موقفه بشأن سيف جعفر سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله للفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.

كما تعاقد غزل المحلة مع محمد حمدي زكي من صفوف أسوان بعدما لعب الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش.

وجدد غزل المحلة تعاقد عمرو الجزار مدافع الفريق حتى صيف 2027.

في المقابل تعاقد سموحة مع أدهم أحمد لاعب بروكسي وتوصل إلى اتفاق بشأن ستعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.