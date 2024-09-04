خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 22:12

كتب : عمرو نبيل

أحمد عوض - فاركو

دخل غزل المحلة في منافسة مع سموحة لضم مدافع نادي فاركو.

ويرغب سموحة وغزل المحلة في ضم أحمد عوض مدافع فاركو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فاركو تلقى عرضا من نادي غزل المحلة و أخر من نادي سموحة، من أجل الحصول على خدمات أحمد عوض.

أخبار متعلقة:
المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي الكرة الذهبية – فينيسيوس ينافس بيلينجهام وهالاند ورودري على الأفضل في العالم.. وحدث استثنائي دانيلو بيريرا يقطع وعدا لجماهير اتحاد جدة خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري

ومن المقرر أن يحسم فاركو مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ المدافع أحمد عوض من العمر 28 عاما.

عوض يلعب في صفوف فاركو منذ صيف 2017 قادما من دمنهور.

ولعب عوض 50 مباراة بقميص نادي فاركو وسجل هدفا وحيدا.

غزل المحلة الذي يقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك تعاقد مؤخرا مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان.

ويواصل غزل المحلة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يرغب في التعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وينتظر غزل المحلة تحديد الزمالك موقفه بشأن سيف جعفر سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله للفريق العائد مجددا للدوري الممتاز.

كما تعاقد غزل المحلة مع محمد حمدي زكي من صفوف أسوان بعدما لعب الموسم الماضي معارا إلى طلائع الجيش.

وجدد غزل المحلة تعاقد عمرو الجزار مدافع الفريق حتى صيف 2027.

في المقابل تعاقد سموحة مع أدهم أحمد لاعب بروكسي وتوصل إلى اتفاق بشأن ستعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

الدوري المصري أحمد عوض فاركو سموحة غزل المحلة
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني خبر في الجول - سيراميكا يجدد عقد كوكو 3 سنوات صفقات الأهلي - يوسف أيمن.. لا سر وراء تألقه وتفوق على عبد المنعم الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية أحمد طعيمة لـ في الجول: حزين للرحيل عن الأهلي.. وسيراميكا والجونة يرغبان في ضمي
أخر الأخبار
خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو 28 دقيقة | الدوري المصري
المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي 40 دقيقة | منتخب مصر
الكرة الذهبية – فينيسيوس ينافس بيلينجهام وهالاند على الأفضل في العالم وغياب صلاح.. وحدث استثنائي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
دانيلو بيريرا يقطع وعدا لجماهير اتحاد جدة 55 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري ساعة | ميركاتو
تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس