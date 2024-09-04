المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

يستضيف منتخب مصر نظيره كاب فيردي في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم كل من كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

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وجاء موعد تدريبات الخميس والمؤتمر الصحفي كالآتي:

7 مساء - مؤتمر صحفي لمنتخب مصر

7:45 مساء - تدريب مفتوح منتخب مصر لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام

9:15 مساء - مؤتمر صحفي لمنتخب كاب فيردي

10 مساء - تدريب مفتوح منتخب كاب فيردي لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام

ويقام كل ذلك في استاد القاهرة.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتنطلق المسابقة بمشاركة 23 منتخبا بجانب المغرب المستضيف.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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منتخب مصر المؤتمر الصحقي تدريب
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