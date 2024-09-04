الكرة الذهبية – فينيسيوس ينافس بيلينجهام وهالاند على الأفضل في العالم وغياب صلاح.. وحدث استثنائي

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024 رسميا.

وخلت القائمة للمرة الأولى منذ 21 عاما وبالتحديد منذ سنة 2003 من تواجد اسمي كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي نجمي البرتغال والأرجنتين.

فيما غاب عن القائمة لأول مرة منذ عام 2017 محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول.

وشهدت القائمة تواجد فينيسيوس جونيور بجوار زميله في ريال مدريد جود بيلينجهام.

كما تواجد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وزميله في الفريق رودري.

وظهر اسم توني كروس بين المرشحين على الرغم من اعتزاله رسميا بنهاية الموسم الماضي.

وسيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في 28 أكتوبر المقبل للكشف عن اسم الفائز بالجائزة.

وجاءت القائمة كالتالي:

جود بيلينهجام (ريال مدريد/ إنجلترا)

روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

أرتيم دوفبيك (روما/ أوكرانيا)

توني كروس (ريال مدريد/ مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

ماتس هوميلز (روما/ ألمانيا)

رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

هاري كين (بايرن ميونيخ/ إنجلترا)

ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي/ إنجلترا)

داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)