دانيلو بيريرا يقطع وعدا لجماهير اتحاد جدة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - اتحاد جدة

وعد دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان المنتقل حديثا لـ اتحاد جدة السعودي وعدا لجماهير ناديه الجديد.

وانضم بيريرا لصفوف الاتحاد قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي.

وقال بيريرا في مؤتمر تقديمه: "سعيد بالتواجد ضمن صفوف الاتحاد، أشكر الإدارة والجماهير على حفاوة الاستقبال التي وجدتها".

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وأضاف "أعد بتقديم أفضل ما لدي لخدمة النادي وجماهيره الكبيرة والمميزة".

ووقع دانيلو على عقد مع الاتحاد لمدة موسمين.

البرتغالي صاحب الـ 32 عاما انضم للاتحاد مقابل 5 ملايين يورو حصل عليهم باريس سان جيرمان.

ويجيد دانيلو اللعب في مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع.

بدأ دانيلو في فريق الشباب بإيشتوريل وانتقل إلى أكثر من فريق منهم بنفيكا وبورتو الذي تألق برفقته وكان بوابة لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دانيلو إلى باريس في 2021 وخلال تلك الفترة لعب 157 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج دانيلو مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات ومثلهم بكأس السوبر الفرنسي ومرتين بكأس فرنسا.

ومع منتخب البرتغال لاعب دانيلو 74 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة وتوج بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

دانيلو بيريرا اتحاد جدة ميركاتو
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