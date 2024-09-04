خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري

توصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق لضم عبد الله بكري مدافع زد.

وكان عبد الله بكري قد انضم إلى صفوف زد في يناير الماضي.

ويرتبط المدافع صاحب الـ 30 عاما بتعاقد مع نادي زد حتى صيف 2027.

وعلم FilGoal.com أن نادي الاتحاد السكنري بات قريبا من ضم عبد الله بكري.

وتوصل النادي السكندري لاتفاق مع مدافع زد ليكون ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ولعب عبد الله بكري مع فريق زد في 9 مباريات فقط وساهم في صناعة هدفا رغم مركزه كمدافع.

وسبق وأن لعب عبد الله بكري لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو قبل أن ينتقل إلى صفوف زد.

وأتم نادي الاتحاد السكندري حتى الآن تسع صفقات بشكل رسمي.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه هذا الموسم إذ ضم كل من أحمد الشيمي من المقاولون العرب وهشام عادل من مودرن سبورت ومروان داوود من إنبي.

بالإضافة لحامد الجابري من حرس الحدود وعبد الرحمن خالد من جولدي وعمرو جمعة من راية وأحمد أيمن من النجوم وكريم يحيى من الداخلية وإسلام سمير من حرس الحدود..