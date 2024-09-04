بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني

يواصل فريق النادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة جورماهيا الكيني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في صالة الألعاب البدنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق التدريبات الجماعية للفريق التي بدأت بجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة المتنوعة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وشهد المران مشاركة الثلاثي الجديد، المغربي يحيى عطية الله وعمر الساعي ويوسف أيمن.

الأهلي يستعد جورماهيا الكيني ضمن دور الـ32 من دوري الأبطال الذي يحمل لقب بطولته.

كما يستعد للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي يةم 27 سبتمبر الجاري بالرياض.