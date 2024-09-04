خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 20:47

كتب : عمرو نبيل

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

استقر نادي طلائع الجيش على تجديد تعاقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش قد قرر التجديد لعبد الحميد بسيوني لمد موسم واحد.

وكان عبد الحميد بسيوني قد قاد طلائع الجيش في ولاية ثانية بداية من مايو 2023.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - كمال السيد أنهى الماراثون.. الإسماعيلي إلى نصف النهائي على حساب طلائع الجيش بسيوني: لا نستطيع مواجهة الزمالك بإيقاع واحد.. هكذا فاز طلائع الجيش عليه تعادل قاتل وركلات الترجيح يقودان طلائع الجيش لإقصاء الزمالك من كأس مصر كأس مصر - معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وقاد بسيوني فريق طلائع الجيش في الولاية الحالية بـ 47 مباراة مختلفة.

وحقق بسيوني الفوز 17 مرة مقابل 16 خسارة بينما حسم التعادل 14 مباراة.

وحصد طلائع الجيش وصافة كأس الرابطة الموسم المنقضي بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

بينما ودع كأس مصر من ربع النهائي أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.

أما في مسابقة الدوري فأنهى طلائع الجيش المسابقة في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

وحصد عبد الحميد بسيوني اللقب الوحيد في تاريخ نادي طلائع الجيش عندما توج بالسوبر المصري لموسم 2020 - 2021.

طلائع الجيش الدوري المصري كأس مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني خبر في الجول - سيراميكا يجدد عقد كوكو 3 سنوات صفقات الأهلي - يوسف أيمن.. لا سر وراء تألقه وتفوق على عبد المنعم الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية أحمد طعيمة لـ في الجول: حزين للرحيل عن الأهلي.. وسيراميكا والجونة يرغبان في ضمي
أخر الأخبار
خبر في الجول - سموحة وغزل المحلة يتنافسان على مدافع فاركو 28 دقيقة | الدوري المصري
المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي 39 دقيقة | منتخب مصر
الكرة الذهبية – فينيسيوس ينافس بيلينجهام وهالاند على الأفضل في العالم وغياب صلاح.. وحدث استثنائي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
دانيلو بيريرا يقطع وعدا لجماهير اتحاد جدة 55 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم عبد الله بكري ساعة | ميركاتو
تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس