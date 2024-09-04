خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني

استقر نادي طلائع الجيش على تجديد تعاقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش قد قرر التجديد لعبد الحميد بسيوني لمد موسم واحد.

وكان عبد الحميد بسيوني قد قاد طلائع الجيش في ولاية ثانية بداية من مايو 2023.

وقاد بسيوني فريق طلائع الجيش في الولاية الحالية بـ 47 مباراة مختلفة.

وحقق بسيوني الفوز 17 مرة مقابل 16 خسارة بينما حسم التعادل 14 مباراة.

وحصد طلائع الجيش وصافة كأس الرابطة الموسم المنقضي بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

بينما ودع كأس مصر من ربع النهائي أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.

أما في مسابقة الدوري فأنهى طلائع الجيش المسابقة في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

وحصد عبد الحميد بسيوني اللقب الوحيد في تاريخ نادي طلائع الجيش عندما توج بالسوبر المصري لموسم 2020 - 2021.