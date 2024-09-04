خبر في الجول - سيراميكا يجدد عقد كوكو 3 سنوات

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع محمد كوكو حارس مرمى الفريق بشأن تجديد تعاقده.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد كوكو مع سيراميكا بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي سيراميكا حصلوا على توقيع كوكو لمدة 3 سنوات مقبلة.

وجاء قرار سيراميكا كليوباترا بتجديد تعاقد كوكو بناء على رغبة أيمن الرمادي مدرب الفريق.

وقضى كوكو الموسم قبل الماضي معارا في صفوف الإسماعيلي، ثم عاد ليتعرض للإصابة في وتر أكيليس قبل انطلاق الموسم المنصرم.

وقرر سيراميكا الإبقاء على محمد كوكو بعد تعافيه من الغصابة واستعادة جزء كبير من جاهزيته الفنية.

ويعتمد نادي سيراميكا كليوباترا على محمد بسام في حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

ونال الفريق بطولة كأس الرابطة للموسم الثاني على التوالي بالفوز على طلائع الجيش في النهائي.

وضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي.