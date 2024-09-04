الكرة الذهبية - جيرونا ينافس أربعة أندية على جائزة أفضل ناد بالعالم

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 20:27

كتب : FilGoal

جيرونا ضد إشبيلية

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم وجود جيرونا الإسباني.

وكان جيرونا قد فجّر مفاجأة بتأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث.

وتواجد في القائمة المعلنة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية وحساب الكرة الذهبية "البالون د'ور".

أخبار متعلقة:
الكرة الذهبية - لامين ينافس كوبي ماينو وأردا جولير على جائزة كوبا الكرة الذهبية – دي لافوينتي ينافس أنشيلوتي وألونسو على أفضل مدرب الكرة الذهبية - نجم صنداونز ينافس بطلي إسبانيا والأرجنتين على أفضل حارس في انتظار الكارت الذهبي.. بيراميدز ثالث المتأهلين لـ كأس السوبر المصري 2025

وسيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في 28 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة خمسة أندية وهم جيرونا وريال مدريد من إسبانيا ودورتموند وباير ليفركوزن من ألمانيا ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وجاءت قائمة الأندية المتنافسة كالآتي

- ريال مدريد الإسباني

حقق ثلاثة ألقاب في عام 2024، بدأت بالسوبر الإسباني في يناير الماضي.

بينما حصد ريال مدريد ألقاب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

- مانشستر سيتي الإنجليزي

حصد الفريق السماوي ثلاثة ألقاب الموسم الماضي.

وتوج مانشستر سيتي لقب كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

كما حصد مانشستر سيتي لقبي الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي.

- جيرونا الإسباني

حقق المركز الثالث في الدوري الإسباني وحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان جيرونا قريبا من حصد المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

بينما ودع كأس الملك في إسبانيا من ربع النهائي.

- دورتموند الألماني

حصد وصافة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد.

لكن على المستوى المحلي لم تكن نتائجه الأفضل بعد الخروج من ثمن نهائي كأس ألمانيا، كما حصد المركز الخامس في الدوري الألماني.

- باير ليفركوزن الألماني

يعتبر أحد أفضل مواسم باير ليفركوزن تاريخيا.

حقق الفريق الثنائية المحلية بعد الجمع بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

كما حقق باير ليفركوزن وصافة الدوري الأوروبي.

الكرة الذهبية باير ليفركوزن جيرونا دورتموند ريال مدريد مانشستر سيتي
نرشح لكم
الكرة الذهبية – فينيسيوس ينافس بيلينجهام وهالاند على الأفضل في العالم وغياب صلاح.. وحدث استثنائي الكرة الذهبية – دي لافوينتي ينافس أنشيلوتي وألونسو على أفضل مدرب الكرة الذهبية - نجم صنداونز ينافس بطلي إسبانيا والأرجنتين على أفضل حارس الكرة الذهبية - لامين ينافس كوبي ماينو وأردا جولير على جائزة كوبا النهاية.. أوسيمين إلى جالاتا سراي بشروط معدلة تايمز: جالاتا سراي يرغب في ضم كاسيميرو.. وشرط يصعب إتمام الصفقة تقرير: كيران تريبيير يرغب في ترك نيوكاسل من أجل الدوري التركي تشيزني: أردت اللعب لموسم آخر.. ولم أتخيل أبدا ما فعله يوفنتوس معي
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - استبعاد إمام عاشور بسبب آلام في الركبة 7 دقيقة | منتخب مصر
الجهاز الفني لـ منتخب مصر يعلن قبول اعتذار عبد المنعم 47 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف تفاصيل إصابة يوسف أيمن 51 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - الشرطة العراقي يطلب ضم حسام حسن ساعة | الدوري المصري
بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا ساعة | الدوري المصري
أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم ساعة | منتخب مصر
ربيعة: حسام حسن يحاول التغلب على أزمة الراحة قبل لقاء كاب فيردي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس