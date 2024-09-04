الكرة الذهبية - جيرونا ينافس أربعة أندية على جائزة أفضل ناد بالعالم

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم وجود جيرونا الإسباني.

وكان جيرونا قد فجّر مفاجأة بتأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث.

وتواجد في القائمة المعلنة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية وحساب الكرة الذهبية "البالون د'ور".

وسيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في 28 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة خمسة أندية وهم جيرونا وريال مدريد من إسبانيا ودورتموند وباير ليفركوزن من ألمانيا ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وجاءت قائمة الأندية المتنافسة كالآتي

- ريال مدريد الإسباني

حقق ثلاثة ألقاب في عام 2024، بدأت بالسوبر الإسباني في يناير الماضي.

بينما حصد ريال مدريد ألقاب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

- مانشستر سيتي الإنجليزي

حصد الفريق السماوي ثلاثة ألقاب الموسم الماضي.

وتوج مانشستر سيتي لقب كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

كما حصد مانشستر سيتي لقبي الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي.

- جيرونا الإسباني

حقق المركز الثالث في الدوري الإسباني وحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان جيرونا قريبا من حصد المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

بينما ودع كأس الملك في إسبانيا من ربع النهائي.

- دورتموند الألماني

حصد وصافة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد.

لكن على المستوى المحلي لم تكن نتائجه الأفضل بعد الخروج من ثمن نهائي كأس ألمانيا، كما حصد المركز الخامس في الدوري الألماني.

- باير ليفركوزن الألماني

يعتبر أحد أفضل مواسم باير ليفركوزن تاريخيا.

حقق الفريق الثنائية المحلية بعد الجمع بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

كما حقق باير ليفركوزن وصافة الدوري الأوروبي.