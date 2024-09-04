الكرة الذهبية – دي لافوينتي ينافس أنشيلوتي وألونسو على أفضل مدرب

ينافس لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا كل من كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو مدربي ريال مدريد وباير ليفركوزن على جائزة أفضل مدرب في العالم.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم.

وسيقام الحفل في العاصمة الفرنسية باريس في 28 أكتوبر المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

جيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا)

Ce sont les meilleurs entraîneurs du monde... Voici les nommés pour le Trophée de l'entraîneur d'équipe masculine de l'année !#ballondor pic.twitter.com/NkO9jW70Q2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2024

وجاءت إنجازات المدربين على مدار العام الماضي كالتالي:

دي لا فوينتي – بطل يورو 2024

أنشيلوتي – بطل الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي

تشابي ألونسو – بطل الدوري والكأس في ألمانيا

سكالوني – بطل كوبا أمريكا 2024

جوارديولا – بطل الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية

جاسبيريني – بطل الدوري الأوروبي