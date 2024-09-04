الكرة الذهبية - لامين ينافس كوبي ماينو وأردا جولير على جائزة كوبا

ينافس لامين جمال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا نظيره كوبي ماينو من مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا على جائزة "كوبا تروفي" الممنوحة لأفضل لاعب شاب في العالم.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الأربعاء قائمة من 10 لاعبين مرشحين لنيل الجائزة التي تُمنح للاعبين بعمر 21 سنة أو أقل.

وتوج لامين جمال بلقب يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا على حساب ماينو ومنتخب إنجلترا نفسه في النهائي.

فيما ظفر ماينو بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

أما جارناتشو فتوج مع يونايتد بالكأس ومع الأرجنتين بكوبا أمريكا 2024.

فيما ظفر أردا جولير مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني وبلغ ربع نهائي يورو 2024.

Voici les nommés pour le Trophée Kopa 2024 ! 🇪🇸 Pau Cubarsi 🇦🇷 Alejandro Garnacho 🇹🇷 Arda Güler 🇨🇮 Karim Konaté 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kobbie Mainoo 🇵🇹 Joao Neves 🇧🇷 Savinho 🇫🇷 Mathys Tel 🇪🇸 Lamine Yamal 🇫🇷 Warren Zaïre-Emery#ballondor #trophéekopa pic.twitter.com/frj0U5MRd7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2024

وجاءت القائمة كالتالي:

باو كوبارسي (برشلونة/إسبانيا)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد/ الأرجنتين)

أردا جولير (ريال مدريد/ تركيا)

كريم كوناتي (ريد بول سالزبورج/ كوت ديفوار)

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد/ إنجلترا)

جواو نيفيس ((باريس سان جيرمان/ البرتغال)

سافيو (مانشستر سيتي/ البرازيل)

ماتياس تيل (بايرن ميونيخ/ فرنسا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

وراين زائير إيمري (باريس سان جيرمان/ فرنسا)