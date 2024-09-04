الكرة الذهبية - لامين ينافس كوبي ماينو وأردا جولير على جائزة كوبا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 19:38

كتب : رامي جمال

لامين جمال أفضل لاعب شاب في يورو 2024

ينافس لامين جمال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا نظيره كوبي ماينو من مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا على جائزة "كوبا تروفي" الممنوحة لأفضل لاعب شاب في العالم.

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الأربعاء قائمة من 10 لاعبين مرشحين لنيل الجائزة التي تُمنح للاعبين بعمر 21 سنة أو أقل.

وتوج لامين جمال بلقب يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا على حساب ماينو ومنتخب إنجلترا نفسه في النهائي.

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فيما ظفر ماينو بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

أما جارناتشو فتوج مع يونايتد بالكأس ومع الأرجنتين بكوبا أمريكا 2024.

فيما ظفر أردا جولير مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني وبلغ ربع نهائي يورو 2024.

وجاءت القائمة كالتالي:

باو كوبارسي (برشلونة/إسبانيا)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد/ الأرجنتين)

أردا جولير (ريال مدريد/ تركيا)

كريم كوناتي (ريد بول سالزبورج/ كوت ديفوار)

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد/ إنجلترا)

جواو نيفيس ((باريس سان جيرمان/ البرتغال)

سافيو (مانشستر سيتي/ البرازيل)

ماتياس تيل (بايرن ميونيخ/ فرنسا)

لامين جمال (برشلونة/ إسبانيا)

وراين زائير إيمري (باريس سان جيرمان/ فرنسا)

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