دوري المحترفين - بعد موسمه مع السكة الحديد.. لافيينا يضم بهاء مجدي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 19:29

كتب : رضا السنباطي

بهاء مجدي - لافيينا

نجح نادي لافيينا في إتمام التعاقد مع بهاء مجدي لاعب السكة الحديد السابق في صفقة انتقال حر.

وقضى بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق، الموسم الماضي مع فريق السكة الحديد في دوري المحترفين.

وبدأ بهاء مجدي مسيرته مع نادي القناة ثم لعب لكل من الإسماعيلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.

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بينما الموسم الماضي خاضه بهاء مجدي مع فريق السكة الحديد بدوري المحترفين بحثا عن التأهل للممتاز.

بهاء مجدي الذي يبلغ من العمر -35 عاما- يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وكان نادي السكة الحديد قد أنهى دوري المحترفين في الموسم الماضي بالمركز السابع برصيد 38 نقطة.

وذلك بعد أن وصل للمرحلة النهائية لأول 10 فرق في المسابقة.

أما نادي لافيينا فكان منافسا قويا على التأهل للدوري الممتاز بعدما احتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن حرس الحدود الذي أنهى في المركز الثالث وانتقل لدورة الترقي وحسم منها تأهله للدوري الممتاز.

ويسعى لافيينا للتأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

بهاء مجدي السكة الحديد لافيينا
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