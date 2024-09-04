كرة نسائية - الوحدة ينسحب من الدوري السعودي
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
انسحب نادي الوحدة من منافسات الدوري السعودي للسيدات بحسب تقارير سعودية.
ويحمل نادي النصر لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي للسيدات.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن فريق نادي الوحدة للسيدات انسحب من المشاركة في دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في 27 سبتمبر الحالي، وكأس الاتحاد السعودي، الذي سيقام 17 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أسباب الانسحاب هي إغلاق الفريق النسائي لعدم توافر ملعب لاحتضان تدريبات الفريق، وقلة عدد اللاعبات.
ورحل عن صفوف نادي الوحدة 6 لاعبات من العناصر الأساسية في الفريق.
وتعاقد نادي الأمل الصاعد مع 4 لاعبات من الوحدة وهن: بهية عيد، وبدرية الجديعي، ورهف بركاتي، وامتنان الغامدي.
كما أعلن أهلي جدة تعاقده مع اللاعبتين دانة فهد، والهنوف معزوزة.
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