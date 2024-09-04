لاستضافة الأحداث الدولية.. نادي زد يفتتح ملعبين ويطلق أكاديمية للسلة بقيادة السحرتي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

نادي زد

افتتح نادي زد ملعبين جدد متعددي الاستخدامات، وتم تجهيزهما لاستضافة الأحداث والفعالية الرياضية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطور المرافق الرياضية الخاصة على أعلى مستوى لتنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

ويبدأ نادي زد الرياضي، أولى أنشطة استغلال الملعبين بإطلاق أكاديمية لكرة السلة، لتنمية وتطوير المواهب من الشباب؛ لإعداد عناصر مميزة للانضمام للمنتخب القومي.

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ومن المقرر افتتاح أكاديميات أخرى في ألعاب متنوعة خلال الفترة المقبلة، من أجل اكتشاف المواهب الرياضية ومنحهم الفرصة لتطوير مستواهم للمنافسة على البطولات المحلية والدولية، وفتح باب الاحتراف للخارج.

ويتولى هيثم السحرتي إدارة قطاع كرة السلة بنادي زد الرياضي، وتستقبل الأكاديمية طلبات الاشتراك للناشئين في الفئة العمرية من مواليد 2010 وحتى 2018، بنادي زد الرياضي، لتبدأ من يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتم اختيار هيثم السحرتي لإدارة قطاع كرة السلة بالنادي لتميزه بمسيرة قوية سواء خلال فترة مشواره في اللعبة، إذ لعب لكبرى الأندية مثل الزمالك والوكرة القطري.

وخلال هذه المسيرة توج بالعديد من البطولات أبرزها بطولة الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 3 مرات، والدوري الأفريقي، كما حقق المركز الأول في بطولة الأندية العربية 3 مرات، وحقق المركز الأول بطولة العرب لكرة السلة، والمركز الأول في الألعاب الأفريقية، والمركز الثاني في كأس ويليام جونز.

وأعرب هيثم السحرتي مدير قطاع كرة السلة بنادي زد الرياضي، عن سعادته بتوليه إدارة الأكاديمية، معتبرًا ان الأكاديمية بمثابة فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب جديدة وأبطال عالميين بهذه الرياضة خاصة مع توافر كافه العناصر الذي يحتاجها الناشئين لتنمية مهاراتهم، الامر الذى ينعكس بالإيجاب على تطوير رياضه كرة السلة في مصر.

ويضم نادي زد الرياضي 5 ملاعب كرة القدم من بينهم ملعبين خماسي، وملعبين سباعي، وملعب 11 لاعب، واستضاف النادي بطولات كبرى منذ افتتاح المرحلة الأولى منه أبرزها بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، وبطولة كأس زد الدولية تحت 15 سنة.

نادي زد كرة سلة سلة
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