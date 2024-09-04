أصبحت 9.. الاتحاد يعلن ضم كريم يحيى وإسلام سمير

أعلن نادي الاتحاد ضم كريم يحيى وإسلام سمير لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ووقع كريم يحيى على عقد يمتد لمدة 3 مواسم قادما من الداخلية.

فيما انضم إسلام سمير لاعب حرس الحدود السابق بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق بابافاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه هذا الموسم إذ ضم كل من أحمد الشيمي من المقاولون العرب وهشام عادل من مودرن سبورت ومروان داوود من إنبي.

بالإضافة لحامد الجابري من حرس الحدود وعبد الرحمن خالد من جولدي وعمرو جمعة من راية وأحمد أيمن من النجوم.

وخاض كريم يحيى في الدوري بشكل عام 88 مباراة وسجل 4 وصنع 3 مع فرق سموحة والاتحاد والداخلية.

فيما ساهم إسلام سمير في تأهل حرس الحدود للدوري الممتاز من جديد، وسبق أن لعب لبتروجت والمصري بالسلوم وبلدية المحلة.