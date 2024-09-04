فينيسيوس يطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا بسبب العنصرية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

طالب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد سحب تنظيم كأس العالم 2030 بسبب العنصرية.

وقال فينيسيوس جونيور في حواره مع شبكة سي إن إن: "لدينا الكثير من الوقت حتى 2030، آمل أن تتطور إسبانيا وتتفهم خطورة إهانة شخص آخر لأنه لا يحمل نفس لون البشرة".

وأضاف "إذا لم يتحسنوا قبل 2030، أعتقد أنه لابد من إقامة كأس العالم في مكان آخر، لأن اللاعبين لن يشعروا بالراحة أو الأمان باللعب في دولة ربما ستعاني فيها من العنصرية".

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وأكمل "الأمر معقد، أريد أن يكون كل شيئا ممكنا للتأكد من التغيير، لأن غالبية الناس في إسبانيا ليسوا عنصريين، لكنه هناك مجموعة صغيرة تشوه صورة البلد التي من اللطيف أن تعيش بها".

وشدد "أحب البقاء هنا، وأحب اللعب لريال مدريد".

وأردف "بالفعل رأيت وأشعر بالاختلافات في إسبانيا اليوم، حيث بعض الناس لا يزالون عنصريين لكن الآن هناك خوف من التعبير عن ذلك في الملعب أو الأماكن التي تحتوي على كاميرات عديدة".

وأتم "تم الحكم بالسجن على 3 مشجعين أهانوني خلال مباراة فالنسيا، وسيتم تذكر هذا في التاريخ بسبب حدوثه لأول مرة، وفي كل مرة يحدث الأمر مجددا، سيتم محاسبة المسؤولين عن جعل السود يعانون".

وصدرت تهمة بإدانة الجمهور الذي وجه هتافات عنصرية في ملعب ميستايا معقل نادي فالنسيا صوب لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في شهر مايو من عام 2023. (طالع التفاصيل)

من جانبه رد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا عمدة مدينة مدريد عبر برنامج "إل شيرينجيتو": "أتمنى أن يصحح فينيسيوس ما قاله في الحال، نعلم بوجود بعض هتافات عنصرية في المجتمع ونعمل بكل قوة لإقصاء ذلك.

وأتم "ليس من العدل القول إن إسبانيا ومدريد مجتمعات عنصرية".

فينيسيوس البالغ 24 عاما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإسباني 3 مرات منذ انضمامه في 2018.

ويمتد تعاقد فيني مع الملكي حتى 2027 وارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي براتب خرافي.

فينيسيوس جونيور كأس العالم 2030 إسبانيا
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