وسام أبو علي: سنبذل كل جهدنا لنلعب مباراة جيدة من أجل منتخبنا وشعبنا أمام كوريا الجنوبية

شدد وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين على بذل كل الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد كوريا الجنوبية في بداية المرحلة

ويحل منتخب فلسطين ضيفا على كوريا الجنوبية في استاد سيول غدا في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقال وسام أبو علي خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة أمام منتخب من كبار آسيا، ولكن سنبذل كل جهدنا لنلعب مباراة جيدة من أجل منتخبنا وشعبنا".

وأضاف "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ونعمل جميعا كعائلة، ونسعى للتأهل لكأس العالم، ورسم الفرحة على وجوه أبناء شعبنا".

وأتم "سنعمل لحصد أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة من التصفيات".

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية رفقة كوريا الجنوبية والأردن وعُمان والكويت والعراق.

ووصل منتخب فلسطين للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية إثر احتلال المركز الثاني في المرحلة الثانية خلف أستراليا.

وضمن المنتخب الفدائي التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.