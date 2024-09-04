تشيزني: أردت اللعب لموسم آخر.. ولم أتخيل أبدا ما فعله يوفنتوس معي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس

أوضح فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس المعتزل قبل أيام أنه أراد اللعب لموسم آخر مع البيانكونيري والاعتزال في نهاية 2024-2025.

وقال تشيزني في تصريحات نقلتها جريدة لاجازيتا ديلو سبورت: "أنا لا أتفق مع قرار النادي بعدم تمديد تعاقدي، لكنني أتقبله".

وأضاف "لم تكن هذه المواسم السبعة مع يوفنتوس تحديا سهلا. وكنت أرغب في مساعدة الفريق هذا الموسم، لكن الأمر لم يعتمد علي فقط".

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وتابع الحارس البولندي "لم أتوقع ألا أكون جزءا من مشروع يوفنتوس الجديد. لم أتخيل ذلك أبدًا".

وكشف "تحدثت بصراحة شديدة مع المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي في بداية الموسم الماضي عندما كان من المفترض أن نناقش تمديد العقد. جلسنا في غرفة لمدة ثلاث دقائق. أخبرته أنني سأعتزل في نهاية 2024-25. ثم بدأت في قراءة الأنباء حول المفاوضات بين النادي وميكيلي دي جريجوريو".

وأكمل "كنت مقتنعًا بأنني سأبقى في نهاية الموسم الماضي. قرأت أخبارًا عن دي جريجوريو، لكنني لم أتوقع البقاء خارج المشروع".

وواصل "عندما أبرم يوفنتوس الصفقة، ناقشنا إنهاء العقد. كان قرار النادي. أنا لا أتفق معه، لكنني أتقبله".

وأتم "أردت اللعب لموسم آخر لأنني شعرت أنني ما زلت أستطيع تقديم الكثير، ولكن بعد يوفنتوس، لم أكن مستعدًا لتحديات أخرى".

وكان يوفنتوس فسخ تعاقد تشيزني قبل عدة أسابيع بالتراضي رغم استمرار العقد للموسم المقبل.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

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