خبر في الجول - محمود متولي على أعتاب الاتحاد.. والحسم يقترب مع الأهلي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 16:36

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

الأهلي - محمود متولي

توصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمود متولي مدافع الأهلي لضمه في الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفريق السكندري يقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي على الصفقة.

ويمتد تعاقد متولي مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما جدد في أغسطس 2023 لمدة موسمين.

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وأعلن الاتحاد حتى الآن ضم 4 لاعبين وهم هشام عادل من مودرن سبورت وأحمد الشيمي من المقاولون العرب وحامد الجابري من حرس الحدود ومروان داوود من إنبي.

وأعلن الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل

وخاض متولي الموسم الجاري 5 مباريات بقميص الأهلي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

إجمالا خاض متولي منذ انضمامه للأهلي في 2019، 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 1.

وحقق متولي مع الأهلي 11 لقبا منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي.

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