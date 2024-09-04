خبر في الجول - بينهم الساعي.. الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين مواليد 2003 في قائمة الفريق

استقر الأهلي على أسماء الـ5 لاعبين المقرر قيدهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل من مواليد 2003.

عمر الساعي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر ضم 5 لاعبين للقائمة وهم: مصطفى مخلوف - كريم الدبيس - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد.

بينما يدرس الأهلي موقف باقي اللاعبين من فريق مواليد 2003 لاتخاذ القرار سواء بإعارة بعضهم أو الاستغناء عنهم.

وكان الأهلي تعاقد مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي قبل أيام في رابع صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك الثنائي مصطفى أبو الخير وسمير محمد مع الأهلي في المباريات الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي بعد حسم اللقب.

أما مصطفى مخلوف يعتبر الحارس الرابع في الأهلي بعد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.