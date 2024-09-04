اختر تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو

يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
نيس يؤجل تقديم عبد المنعم لوسائل الإعلام بسبب منتخب مصر حارس كاب فيردي: تواجد صلاح أحد أفضل مهاجمي العالم يزيد صعوبة مواجهة مصر مدرب كاب فيردي: مباراة مصر صعبة لكن هدفنا هو الفوز

ويقدم لكم FilGoal.com فريق منتخب مصر لاختيار أفضل تشكيل من وجهة نظرك للمباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام كاب فيردي من هنا:

منتخب مصر كاب فيردي حسام حسن تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
رئيس نيس يكشف مستجدات أزمة انضمام عبد المنعم لمنتخب مصر نيس يؤجل تقديم عبد المنعم لوسائل الإعلام بسبب منتخب مصر حارس كاب فيردي: تواجد صلاح أحد أفضل مهاجمي العالم يزيد صعوبة مواجهة مصر مدرب كاب فيردي: مباراة مصر صعبة لكن هدفنا هو الفوز انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر بعد انضمام حجازي وتريزيجيه ومرموش.. المنتخب يخوض مرانه استعدادا لـ كاب فيردي في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر مران منتخب مصر - في انتظار المحترفين.. انتظام 21 لاعبا تحت قيادة حسام حسن
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة الثلاثي الجديد.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة جور ماهيا الكيني 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - طلائع الجيش يستقر على تجديد عقد عبد الحميد بسيوني 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سيراميكا يجدد عقد كوكو 3 سنوات 33 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - جيرونا ينافس أربعة أندية على جائزة أفضل ناد بالعالم 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
صفقات الأهلي - يوسف أيمن.. لا سر وراء تألقه وتفوق على عبد المنعم 49 دقيقة | تقرير في الجول
الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية ساعة | الكرة المصرية
الكرة الذهبية – دي لافوينتي ينافس أنشيلوتي وألونسو على أفضل مدرب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس