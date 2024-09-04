اختر تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي

يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com فريق منتخب مصر لاختيار أفضل تشكيل من وجهة نظرك للمباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام كاب فيردي من هنا: