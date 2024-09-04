خبر في الجول - إنبي وقفة يرفضان عرض النصر الليبي

رفض أحمد أمين قفة لاعب إنبي الانتقال لصفوف النصر الليبي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن النصر الليبي الذي يقوده طارق العشري طلب استعارة مهاجم مصر.

وقدّم النادي الليبي عرضا بقيمة 300 ألف دولار.

ورفض اللاعب والنادي البترولي العرض بسبب ضعف المقابل المادي.

ويعد ذلك العرض الاحترافي الثاني لقفة في الصيف الجاري، بعدما كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "نادي الشرطة العراقي خاطبنا من أجل ضم قفة مهاجم الفريق".

وتابع "هناك خلاف حول المقابل المادي للصفقة حتى الآن".

واختتم الشريعي تصريحاته "لا نمانع بيع اللاعب حال الوصول لعرض مالي يقدر قيمة اللاعب".

وخاض أحمد قفة 27 مباراة هذا الموسم مع إنبي ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدف واحد.

وكان نادي إنبي قد أنهى الدوري في الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

ويتولى طارق العشري تدريب النصر الليبي الذي ودع دوري أبطال إفريقيا مبكرا من الدور التمهيدي الأول بالخسارة من المريخ السوداني.

يذكر أن النصر يحمل لقب الدوري الليبي عن الموسم الماضي والذي حققه للمرة الثالثة في تاريخه.