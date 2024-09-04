مانشيني يوضح دوره في انتقال سعود عبد الحميد لـ روما

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

نفى روبرتو مانشيني مدرب السعودية أن يكون له دور في انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما الإيطالي.

وانضم سعود قبل أيام إلى روما كأول سعودي ينتقل إلى الدوري الإيطالي.

وقال مانشيني في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "دانييلي دي روسي مدرب روما سألني عن سعود عبد الحميد وقلت له إنه لاعب جيد خاصة من الناحية البدنية".

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وأضاف "سعود قادر على اللعب في أوروبا لكن عليه أن يتطور مع ناديه الجديد في بلد جديد ودوري جديد".

وعن دوره باحتراف سعود عبد الحميد في روما، قال "ليس لي دور بخروج سعود عبد الحميد، والاحتراف في نادي روما، نعم تحدث معي، ونصحته، وقلت له يجب أن يحترف اللاعب السعودي في أوروبا، كون اللعب هناك أمرًا جيدًا".

وأكمل "المنتخب السعودي لديه استحقاقات كثيرة في المستقبل، لذا يجب على اللاعب السعودي أن يفكر في الذهاب إلى أوروبا لتطوير مستواه الفني".

وواصل "أتمنى أن يحترفوا في دوريات كبرى، وللعلم أنا لست صاحب فكرة رحيل عبد الحميد، لكن حينما تحدث معي قبل 6 أشهر، ذكرت له أنه أمر رائع، لكن بعدها بفترة طويلة شاهدنا لاعبين سعوديين كثر يريدون المغادرة إلى أوروبا، خاصة إذا ما كان هناك لاعبون يحضرون إلى السعودية".

ويرتدي سعود القميص رقم 12 مع الذئاب.

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3 ملايين يورو.

سعود عبد الحميد روما روبرتو مانشيني الهلال
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