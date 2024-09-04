مدربو دوري المحترفين – هاو ومتخصص صعود وصحفي ورئيس نادي سابق

يبدأ الاستعداد عل قدم وساق لـ دوري المحترفين للموسم الجديد 2024-25، وتختلف وظائف المديرين الفنيين في دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني ب.

ومن المنتظر أن تبدأ المنافسات يوم 29 سبتمبر الجاري والذي تحدد كموعد مبدئي.

FilGoal.com يقدم لكم عن نبذة عن كل مدرب في دوري المحترفين.

بلدية المحلة – إبراهيم صلاح

نجم الزمالك ومنتخب مصر يبلغ من العمر 37 عاما، عمل بقطاع الناشئين بالزمالك.

وسبق أن أعلن من قبل نادي الواسطى تدريبه للفريق لكنه تراجع عن قراره واستمر مع الزمالك ثم تولى تدريب البلدية بعد هبوطه.

وثقت الإدارة بقدراته نظرا لتعاملها مع الشباب في الفترة الأخيرة بعد نجاح تجربة أحمد عبد الرؤوف، وكون أن رئيس النادي مصطفى الشامي من أصغر رؤساء الأندية.

المقاولون العرب - محمد مكي

مدرب حقق الصعود مرتين مع حرس الحدود وقاد الحرس والبلدية في الدوري الممتاز يعد أحد النجوم التاريخيين لفريق حرس الحدود، استقرت الإدارة على تعيينه نظرا لخبراته في دوري المحترفين والعودة السريعة.

الداخلية - عيد مرازيق

صعد مع أندية البلاستيك وكوكاكولا والذي أصبح مودرن سبورت حاليا والبنك الأهلي من القسم الثالث إلى القسم الثاني ثم صعد مع البنك الأهلي للدوري الممتاز، وقاد مصر للمقاصة والداخلية في الدوري الممتاز.

لافيينا - أحمد صلاح

عمره 37 سنة، أحد لاعبي فريق الأسيوطي سابقا، وعمل مساعدا مع أكثر من جهاز فني لفريق لافيينا لينال فرصة قيادة الفريق الأول في الموسم الماضي وحافظ على المنافسة على الصعود حتى الجولة قبل الأخيرة.

وادي دجلة - محمد الشيخ

المدرب الأصغر سنا بعمر 31 عاما.

كان رئيسا لنادي رع ومديرا فنيا وقاده في الدرجة الرابعة في الموسم الماضي للصعود للقسم الثالث، كما عمل كمدير فني لفريق توت عنخ آمون وفريق صول.

وسبق أن عمل فترة في ناشئين وادي دجلة لينال فرصة قيادة الفريق الأول عقب رحيل الكرواتي توليتش.

طنطا - محمد حليم

خسر بطاقة الصعود للدوري الممتاز مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة ليخلفه محمد مكي ثم قاد القناة وراية في الدرجة الثانية وضمن التواجد مع فريق راية في الموسم الماضي في دوري المحترفين.

السكة الحديد - أحمد عبد الرؤوف

تولى تدريب الفريق خلفا لرضا شحاتة الذي يستمر كثيرا، المدرب الشاب الذي يبلغ من العمر 38 عاما، قاد البلدية للتأهل للدوري الممتاز بعد غياب ثم قاد الفريق في الدوري الممتاز.

راية - أشرف توفيق

لم يمارس كرة القدم لاعبا لكنه عشقها وحصل على عدة دورات تدريبية ليحقق الصعود مع بورتو السويس من القسم الثالث للقسم الثاني.

ونافس على الصعود للدوري الممتاز مع كوكاكولا حتى آخر جولتين في الدوري، كما قاد نادي النصر القاهري.

بروكسي - محمد حامد

لم يلعب على المستوى الاحترافي لكنه قاد بروكسي للصعود من القسم الرابع للثالث من الثالث الثاني ثم التأهل لدوري المحترفين وضمان التواجد في الدوري للعام الثاني.

القناة - أحمد العجوز

نجم الإسماعيلي السابق قاد العديد من الأندية أبرزها طلائع الجيش والإسماعيلي وبورفؤاد وضمن البقاء مع القناة في دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وي - عمرو أنور

له تجارب في السعودية وقاد وي من قبل وحقق نتائج جيدة مع طنطا لينافس على الصعود للممتاز حتى الجولة الأخيرة وضمن التواجد ضمن أندية دوري المحترفين.

أبو قير للأسمدة - محمد عطية

عمل مساعدا في أكثر من جهاز فني آخرهم أيمن المزين وحقق معه الصعود للممتاز مع فريق طنطا ثم عمل مساعدا مع حسن موسى في البلدية.

أصبح مدربا وقاد فريق طامية ثم مساعدا في أبو قير، لكنه نال الفرصة كمدير فني ليحقق البقاء مع الفريق في دوري المحترفين والصعود لدور 16 لكأس مصر.

بترول أسيوط - سعيد صبحي

كان مساعدا للجهاز الفني للداخلية بقيادة عيد مرازيق وسبق له العمل في بروكسي ودكرنس والفيوم.

أسوان - حسام عبد العال

نجم خط الوسط صاحب 44 عاما قاد أندية دكرنس والإنتاج الحربي والأولمبي وغزل المحلة يأمل في تحقيق نتائج جيدة لفريق أسوان.

ديروط - علاء إبراهيم

هداف الدوري الممتاز السابق قاد العديد من الأندية أبرزها دكرنس وإيسترن كومباني وحقق صدارة المجموعة الأولى بالصعيد ليصعد ويخرج أمام الترسانة في اللقاء الفاصل.

الترسانة - جمعة مشهور

نجح في الصعود مع السكة الحديد من القسم الثالث للثاني وقاد أندية العبور ونادي وي وبورفؤاد.

منتخب السويس - أحمد عبد المقصود

عمل بالسعودية وفي الجهاز الفني للفريق الأول للزمالك وقاد الفريق مؤقتا، قدم أداء جيد مع بترول أسيوط في دوري المحترفين في الموسم الماضي ليتم تعيينه مديرا فنيا للفريق.

كهرباء الإسماعيلية - ياسر الكناني

يعتبر صعوده مع كهرباء الإسماعيلية لدوري المحترفين الإنجاز الأول في مسيرته التدريبية بعد فشل الصعود في اللحظات الأخيرة للدوري الممتاز 3 مرات مع المنصورة ومرة مع الألومنيوم.

المنصورة - رضا العيسوي

عمل كثيرا في دوري الدرجة الثانية السعودي ليعود لبيته المنصورة بعد صعود الفريق من دوري القسم الثاني ب بقيادة عبد اللطيف الدوماني.

سبورتنج - أحمد فاروق

الصحفي الذي حلم بقيادة الفريق فتوج بالصعود للقسم الثاني ثم الصعود لدوري المحترفين وكان قريبا من الصعود للدوري الممتاز حتى اللحظات الأخيرة.