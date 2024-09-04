نيس يؤجل تقديم عبد المنعم لوسائل الإعلام بسبب منتخب مصر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو - محمد عبد المنعم

بعدما أعلن نادي نيس يوم الثلاثاء تقديم لاعبه الجديد محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، مما يعني زيادة احتمالات غيابه عن معسكر منتخب مصر، عاد ليؤكد أن اللاعب لن يحضر المؤتمر الصحفي بسبب الاستدعاء من الفراعنة.

وتحوم الشكوك حول تواجد محمد عبد المنعم في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي الجاري بسبب انضمامه لنيس قبل أيام قليلة من انطلاق المعسكر.

وأفاد نادي نيس عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "في انتظار تأكيد انضمامه إلى المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي، سيتم تقديم محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام لاحقا".

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وأضاف "كذلك سيتم تقديم اللاعب الجديد علي العابدي في وقت لاحق بسبب الاستدعاء من قبل لمنتخب تونس".

بينما حضر يوسفا موكوكو المؤتمر الصحفي بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com أن هناك غموض في موقف انضمام عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وهناك تواصل بين المنتخب المصري ونادي نيس الفرنسي في الساعات الماضية من أجل حل الأزمة.

وكان من المقرر أن يصل محمد عبد المنعم إلى مصر يوم الثلاثاء للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد خاطب الأهلي من أجل ضم محمد عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

لكن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لتوقف سبتمبر الدولي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين يومي الاثنين والثلاثاء.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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