خبر في الجول - على رأسهم بوبو ولاكاي.. سيراميكا بتفق على ضم رباعي بيراميدز ضمن صفقة أوجولا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 14:16

كتب : عمرو نبيل

محمد رضا بوبو

أتم نادي سيراميكا كليوباترا الاتفاق مع بيراميدز على تفاصيل صفقة انتقال النيجيري صديق أوجولا لصفوف بطل كأس مصر.

صديق أوجولا

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد رضا

النادي : بيراميدز

سيراميكا كليوباترا
بيراميدز

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام بيراميدز الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع صديق أوجولا مقابل مبلغ مالي وانتقال بعض اللاعبين لبطل كأس الرابطة.

وعلم FilGoal.com سيراميكا اتفق مع بيراميدز على ضم 4 لاعبين وهم محمد رضا "بوبو" ويوسف أسامة نبيه وعبد الله مجدي وفخري لاكاي.

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وجدد بيراميدز تعاقد الجنوب إفريقي فخري لاكاي قبل إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا ضمن الصفقة.

وكان محمد رضا انضم لصفوف بيراميدز في الصيف الماضي قادما من مودرن سبورت.

بينما انضم يوسف أسامة لصفوف بيراميدز بعد نهاية تعاقده مع الزمالك في الصيف الماضي.

أما عبد الله مجدي لعب الموسم الماضي معارا من بيراميدز لصفوف زد.

ويلعب النيجيري صديق أوجولا صاحب الـ 23 عاما في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب بمركز صانع الألعاب.

ولعب أوجولا 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا.

إذ نجح أوجولا في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا بلقب كأس الرابطة المصرية على حساب فريق طلائع الجيش.

ويعتبر أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كما يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

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