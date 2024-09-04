هوملز يطير إلى إيطاليا للانضمام لـ روما

اقترب نادي روما من التعاقد مع ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق في صفقة انتقال حر.

وانتهي عقد اللاعب الألماني مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن روما اقترب من ضم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لمدة موسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ونقلت عدسات الشبكة لقطات لهوملز وهو في المطار يوم الأربعاء قبل أن يطير إلى إيطاليا تمهيدا للانتقال إلى روما.

وأوضحت أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي مع روما مساء الأربعاء.

وحسب التقارير الإخبارية فإن ريال مدريد اهتم في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع هوملز، لكن في النهاية لم تتم الصفقة.

وكذلك حاول نادي بولونيا ضم هولمز ولم يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية.

ريال سوسيداد أيضا كان على وشك التعاقد مع النجم الألماني لكن الصفقة فشلت.

ووصل هوملز رفقة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.

وتوج هوملز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم في عام 2014 بالبرازيل.