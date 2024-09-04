بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف الشعار الجديد لبطولة كأس العالم للأندية

كشفت الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شعار بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ستقام البطولة لأول مرة بشكل جديد، بمشاركة 32 فريقًا.

ويتكون الشعار من الحروف الأولى لاسم البطولة Club World Cup.. وهي C W C.

وأوضح فيفا "يتميز الشعار البسيط المعاصر بأحرف البطولة ويستلهم تاريخ كرة القدم وثقافتها".

وأطلق فيفا حسابات خاصة بالبطولة على أشهر منصات التواصل الاجتماعي.

🔴 بمشاركة الأهلي الإعلان عن شعار كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة 🦅pic.twitter.com/241L3JgYr9 — FilGoal (@FilGoal) September 4, 2024

قبل أيام، أعلن فيفا موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك بها الأهلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأكبر من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

ووفقا لتقارير سعودية فإن موعد القرعة هو 9 ديسمبر المقبل.

وستقام مباريات البطولة بين 15 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو 2025.

ويتبقى مقعدين لم يتم حسمهما حتى الآن، هما بطل أمريكا الجنوبية 2024 وممثل أمريكا.

وتأهل حتى الآن للبطولة كل من التالي:

إفريقيا

الأهلي

الوداد (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

الترجي (تونس)

آسيا

الهلال (السعودية)

أوروا ريدز (اليابان)

العين (الإمارات)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

أوروبا

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

أتليتكو مدريد (إسبانيا)

سالزبورج (النمسا)

أمريكا الشمالية

كلوب ليون (المكسيك)

مونتيري (المكسيك)

باتشوكا (المكسيك)

سياتل ساوندرز (أمريكا)

أوقيانوسيا

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

أمريكا الجنوبية

بالميراس (البرازيل)

فلامينجو (البرازيل)

فلومينينزي (البرازيل)

ريفر بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)

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