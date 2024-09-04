برشلونة يوضح إصابة فيرمين لوبيز.. ومدة غيابه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز ومدة غيابه عن الملاعب.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء لفيرمين لوبيز إصابته في عضلات الفخذ اليسرى".

وأضاف البيان "سيغيب فيرمين لوبيز عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبا".

وبذلك سيغيب البالغ من العمر 21 عاما عن مباراتي جيرونا وفياريال في الدوري الإسباني، ولقاء موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وقد تشهد مواجهة خيتافي عودة فيرمين لوبيز.

يذكر أن فيرمين لوبيز انضم لمنتخب إسبانيا للشباب الذي يستعد لمواجهتي اسكتلندا والمجر في التوقف الدولي الجاري.

لكنه خرج من المعسكر بعد أول تدريب يوم الاثنين.

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