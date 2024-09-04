خبر في الجول - بعد قرار بابافسيليو.. الاتحاد يتراجع عن ضم وينفول كوبينا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 13:34

كتب : عمرو نبيل

وينفول كوابينا - سيراميكا كليوباترا

رفض نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لـ الاتحاد السكندري إتمام تعاقد وينفول كوبينا قادما من بتروجت.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الاتحاد لاتفاق لضم اللاعب في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن المدرب القبرصي رفض ضم اللاعب الغاني رغبة منه لتقليل المعدل العمري للفريق.

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وبعد قرار المدرب تواصل مسؤولو النادي مع اللاعب وأبلغوا بقرار بابافسيليو وطلبوا من كوبينا رد مقدم التعاقد الذي تحصل عليه عند التوقيع.

وكان الاتحاد قد اتفق مع اللاعب البالغ 32 عاما على التوقيع لمدة موسمين.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته الكروية في فريق هارتس أوف أوك قبل الانتقال إلى نجران السعودي في صيف 2014.

وعاد إلى مسقط رأسه مرة أخرى في 2017، قبل أن ينتقل إلى تيرانا الألباني في صيف 2018 ويستمر لمدة عام ونصف.

وفي شتاء 2020 انضم كوبينا إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن يغادر في صيف 2022 إلى بتروجت وساهم في عودته للدوري الممتاز من جديد.

ولعب صاحب الـ32 عاما 158 مباراة في مسيرته وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.

وينفول كوبينا الاتحاد بتروجت
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