خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع الجونة لضم أحمد حسام.. وموقف النادي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 13:00

كتب : عمرو نبيل

أحمد حسام مدافع الجونة

لا يزال الزمالك يعمل على إبرام المزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تواصل مع نادي الجونة للتعاقد مع أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي.

ورد الجونة على الزمالك بالموافقة على فكرة ترك قائد الفريق للأبيض، ولكن بعد تحديد سعر اللاعب من قبل إدارة النادي.

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وأعلن الجونة قبل فترة تجديد تعاقد أحمد حسام مدافع الفريق.

أحمد حسام البالغ من العمر 22 عاما هو خريج قطاع الناشئين في الجونة.

ولعب مع الجونة في الموسم الماضي 21 مباراة في الدوري وسجل هدفين. وتعرض للطرد مرتين.

كما يعد هو القائد الثاني لفريق الجونة بعد نور السيد.

وأعلن الزمالك عن التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، ليكون أولى صفقات الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

كذلك اتفق الزمالك على لضم المهاجم الفلسطيني عمر فرج، والمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

أحمد حسام الزمالك الجونة الدوري المصري #ميركاتو
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