رسالة مؤثرة من داروين نونيز لسواريز بعد اعتزاله الدولي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

لويس سواريز مع داروين نونيز - أوروجواي أمام كوريا

وجه داروين نونيز مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي رسالة مؤثرة إلى مواطنه لويس سواريز بعد اعتزاله اللعب الدولي.

وأعلن سواريز أنه سيتواجد مع منتخب أوروجواي للمرة الأخيرة في توقف سبتمبر الجاري.

وقال نونيز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أنت شخص عظيم يا لويس سواريز.. شكرًا لك من أعماق قلبي على كل ما فعلته من أجلي في المنتخب الوطني".

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وأضاف "لقد كنت قدوتي دون أن أعرفك وأصبحت أكثر من ذلك بعد أن تعرفت عليك".

وتابع "كما قلت، لقد أتيت كطفل ورحلت كأسطورة. إنه حلم يتطلع إليه الجميع وقد نجحت في تحقيقه".

وأعلن لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي وإنتر ميامي الأمريكي اعتزاله اللعب الدولي في مؤتمر صحفي.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي: "يصعب قول ذلك ولكن هذه هي مباراتي الأخيرة مع منتخب بلادي".

وأضاف "فكرت في الأمر كثيرا، وأعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح".

ويلعب منتخب أوروجواي ضد باراجواي صباح السبت 7 سبتمبر، ثم يلاقي فنزويلا صباح الأربعاء 11 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، التي يحتل منتخب أورجواي المركز الثاني فيها برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

قائد منتخب أوروجواي الأول بدأ تمثيله الدولي في فبراير 2007، واستمر على مدار أكثر من 17 عاما.

ولعب سواريز 142 مباراة دولية بقميص أوروجواي.

وسجل البيستوليرو 69 هدفا بقميص السيليستي.

وتوج سواريز مع منتخب بلاده بكوبا أمريكا عام 2011.

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