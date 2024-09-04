أوناحي ينضم إلى باناثينايكوس

انضم عز الدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا إلى باناثينايكوس بشكل رسمي يوم الأربعاء.

وكشف موقع فوت ميركاتو في وقت سابق، توصل كل من باناثينايكوس وأولمبياكوس إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا بشأن ضم عز الدين أوناحي.

وأراد الفريقان ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة، حسب التقرير.

لكن موقع هسبورت المغربي كشف عن اختيار أوناحي الانضمام لنادي باناثينايكوس وتفضيل عرضه على غريمه أولمبياكوس.

ووصل أوناحي إلى اليونان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وخضع للكشف الطبي مع باناثينايكوس صباح الأربعاء، قبل التعاقد رسميا.

واتفق الفريق اليوناني على دفع نصف مليون يورو قيمة الإعارة، على أن يدفع 11 مليون يورو في حالة ضمه بشكل نهائي، حسب التقارير.

ويمتد سوق الانتقالات في الدوري اليوناني حتى 14 سبتمبر الجاري.

فيما يمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا الفرنسي حنى صيف 2027.

على مدار فترة الانتقالات الصيفية كان أوناحي هدفا لأندية الدوري السعودي، كما ارتبط بالانتقال إلى نادي السد القطري.

ففي أواخر يوليو الماضي، كان أوناحي على بعد خطوة واحدة من الانتقال لنادي السد القطري.

وبحسب صحيفة الراية القطرية وقتها، فإن أوناحي كان قريبا من الانتقال لنادي السد.

موقع "لو سبورت 360" المغربي أشار في وقت سابق إلى أن مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا ضغط على أوناحي للتوقيع لأحد الفرق القطرية.

وأضاف التقرير ذاته أن بن عطية هدد اوناحي بالإبعاد عن تشكيلة مارسيليا في حال رفضه الانتقال للدوري القطري.

أوناحي صاحب الـ 24 عاما يلعب في مارسيليا منذ يناير 2023 قادما من أنجيه.

ولعب أوناحي 44 مباراة مع مارسيليا وسجل 3 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.

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