دوري المحترفين – أحمد عبد الرؤوف مدربا لـ السكة الحديد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 11:28

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد الرؤوف مدرب السكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد برئاسة محمد حسين تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا جديدا للفريق.

ويبدأ اليوم الأربعاء أحمد عبد الرؤوف مهام عمله مع السكة الحديد الذي ينشط في دوري المحترفين (الدرجة الأولى أ).

ويتكون الجهاز الفني للسكة الحديد أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا، ومعه عامر صبري في منصب المدرب العام، وأحمد حسن مكي في منصب المدرب المساعد ومعه حسن الشامي.

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وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى وأحمد عصمت مدربا للأحمال ومحمد عبد الفتاح لتحليل الآداء.

وبدأ أحمد عبد الرؤوف الموسم الماضي كمدير فني لبلدية المحلة قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الدوري.

أحمد عبد الرؤوف السكة الحديد دوري المحترفين
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