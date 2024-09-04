حارس كاب فيردي: تواجد صلاح أحد أفضل مهاجمي العالم يزيد صعوبة مواجهة مصر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

يرى جوزيمار فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي أن محمد صلاح يعطي منتخب مصر قوة إضافية، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال جوزيمار فوزينيا عبر قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر من أفضل الفرق التي تؤدي كرة قدم ونعرف ما هي قوة مصر في قارة إفريقيا".

وأضاف "اللعب ضد منتخب مصر وسط جمهوره يجعل المباراة صعبة جدا علينا ونعلم أن تواجد صلاح وهو من أفضل مهاجمي العالم سيزيد المباراة صعوبة".

أخبار متعلقة:
مدرب كاب فيردي: مباراة مصر صعبة لكن هدفنا هو الفوز

وأكمل "منتخب مصر يمتاز بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون دائما معا في الدوري المصري".

وواصل "سبق ولعبنا ضد مصر في كأس الأمم الإفريقية وكنا ضمنا التأهل والمنتخب المصري كان يحاول التأهل".

وأتم تصريحاته "سنلعب ضد مصر مثلما نلعب ضد أي خصم، الاحترام لازم لمنتخب مصر ولكن دون خوف، سنحاول تطبيق خطة المدرب وحصد نقاط المباراة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

منتخب مصر محمد صلاح كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته مران منتخب مصر - استبعاد إمام عاشور بسبب آلام في الركبة الجهاز الفني لـ منتخب مصر يعلن قبول اعتذار عبد المنعم أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم ربيعة: حسام حسن يحاول التغلب على أزمة الراحة قبل لقاء كاب فيردي خبر في الجول - عبد المنعم يعتذر عن عدم اللحاق بمعسكر المنتخب.. وخطوة من الجهاز الفني ممر شرفي من منتخب مصر لأبطال أولمبياد باريس بحضور وزير الرياضة المؤتمر الصحفي والتدريب.. جدول المواعيد الخاص بمواجهة مصر ضد كاب فيردي
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - استبعاد إمام عاشور بسبب آلام في الركبة ساعة | منتخب مصر
الجهاز الفني لـ منتخب مصر يعلن قبول اعتذار عبد المنعم 2 ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف تفاصيل إصابة يوسف أيمن 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تفوق مصري في ختام منافسات ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة 2 ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - الشرطة العراقي يطلب ضم حسام حسن 2 ساعة | الدوري المصري
بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد الجندي يتحدث عن دعم صلاح.. وفوز مصر بكأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس