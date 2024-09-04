حارس كاب فيردي: تواجد صلاح أحد أفضل مهاجمي العالم يزيد صعوبة مواجهة مصر

يرى جوزيمار فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي أن محمد صلاح يعطي منتخب مصر قوة إضافية، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال جوزيمار فوزينيا عبر قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر من أفضل الفرق التي تؤدي كرة قدم ونعرف ما هي قوة مصر في قارة إفريقيا".

وأضاف "اللعب ضد منتخب مصر وسط جمهوره يجعل المباراة صعبة جدا علينا ونعلم أن تواجد صلاح وهو من أفضل مهاجمي العالم سيزيد المباراة صعوبة".

وأكمل "منتخب مصر يمتاز بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون دائما معا في الدوري المصري".

وواصل "سبق ولعبنا ضد مصر في كأس الأمم الإفريقية وكنا ضمنا التأهل والمنتخب المصري كان يحاول التأهل".

وأتم تصريحاته "سنلعب ضد مصر مثلما نلعب ضد أي خصم، الاحترام لازم لمنتخب مصر ولكن دون خوف، سنحاول تطبيق خطة المدرب وحصد نقاط المباراة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.