مدرب كاب فيردي: مباراة مصر صعبة لكن هدفنا هو الفوز

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

شدد بيدرو بابيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي على صعوبة مواجهة مصر في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وقال بابيستا عبر قناة أون تايم سبورتس: "فخور بتواجدي في مصر ونحن نسعى لتحقيق الأفضل ولذلك نضم بعض العناصر الجديدة وقد تكون هناك تعديلات بسيطة في الخطة حسب اللاعبين المتواجدين لاستغلال إمكانيات الجميع".

وأضاف "هدفنا هو حصد النقاط الثلاثة أمام مصر رغم أننا نعرف أنها مباراة صعبة ضد خصم قوي ".

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وأكمل "أعرف أن مصر لعبت 4 مباريات بعد أن تواجهنا في كأس الأمم الإفريقية الماضية والفريق المصري يبدو أنه مستقرا ولكن من الصعب المقارنة بين الجهاز الفني الحالي والسابق للفراعنة".

وأتم تصريحاته "نشعر براحة ونفخر أننا سنلعب ضد مصر لكننا نعلم جيدا صعوبة التأهل حسب المجموعة التي نتواجد بها، ونعرف أننا يجب أن نحصد النقاط ضد أي منتخب سنلعب ضده، الأمور صعبة ولكن علينا أن نفعل ذلك".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

منتخب مصر كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
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